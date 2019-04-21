محافظ جنوب سيناء يفتتح كوبرى مجرى السيل الجنوبى وسوبر ماركت أهلا رمضان

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رافقه اللواء صبرى وزيرى رئيس مركز ومدينة نويبع، كوبرى مجرى السيل الجنوبي.

كما افتتح المحافظ منفذين لسوبر ماركت أهلا رمضان بالمدينة، فى إطار توفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار جيدة ومن أجل الوصول إلى أعلى قدر من المساعدة للمواطنين ومنعه الاحتكار.

وأوضح المحافظ أن الكوبرى لحماية المنطقة من مخاطر السيول وحماية شاحنات النقل التى تخدم ميناء نويبع من مخاطر السيول، لافتا أن السيول كانت تغلق الطريق أمام الشاحنات.

كما افتتح المحافظ مول تجارى بمنطقة ابن بيتك بمدينة دهب لتوفير السكن الملائم وفرص العمل للشباب بالمدينة.