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محافظ المنيا يتابع لجان التصويت على التعديلات الدستورية و تعليم الفيوم تحث على المشاركة

الأحد، 21 أبريل 2019 10:13 ص
محافظ المنيا يتابع لجان التصويت على التعديلات الدستورية و تعليم الفيوم تحث على المشاركة
المنيا- فريق المحافظات - الفيوم -رباب الجالى
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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عملية بدء العمل بكافة لجان التصويت على التعديلات الدستورية لليوم الثاني ، حيث ترأس المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وبحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام. وتضم غرفة العمليات ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات الخدمية.
 
أكد المحافظة على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرفة العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات.
 
ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت، داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة، موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالي 588 مركز انتخابي بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والازهر والزراعة داخل المحافظة.
 
و على جانب أخر، عقدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مؤتمر بقاعة المسرح لحث المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم بالفيوم، وأولياء الأمور، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم وقيادات المديرية وجميع العاملين بها وقيادات الإدارات التعليمية. 

واكد وكيل تعليم الفيوم، على أن التربية والتعليم بالفيوم تشكل ملحمة تاريخية وعرس انتخابي من خلال المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك بالأمس عدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم .

وتم الخروج بمسيرة منظمة لرجال التعليم وجميع القيادات التعليمية فى حب مصر من ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الي إلى ميدان السواقي بالفيوم، ومنها إلى مقار اللجان على مستوي محافظة الفيوم من أجل الإدلاء باصواتهم فى اللجان.

 

تعليم-الفيوم-يعقد-مؤتمر-للحث-علي-المشاركة-في-الاستفتاء-(1)
 

 

محافظ-المنيا-يتابع-لجان-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(1)
 

 

محافظ-المنيا-يتابع-لجان-التصويت-على-التعديلات-الدستورية-(2)
 

 


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