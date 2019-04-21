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نائبا عن رئيس الوزراء..

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة

الأحد، 21 أبريل 2019 10:50 ص
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس السبت القداس الذى أقامته بطريركية الأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة.
 
وهنأ المحافظ المطران كريكور أوجسطينوس كوسا مطران طائفة الأرمن الكاثوليك بالقاهرة، مشيداً بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الشعب.
 
كما شارك المحافظ نائباً عن رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم فى احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة، الذى أقيم بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بالظاهر.
 
وأكد المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.
 
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة (3)
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة 

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة (4)
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة 

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة (5)
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة  

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة (1)
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة  

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة (2)
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس قداس عيد القيامة  
 
 

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