محافظ القاهرة يتفقد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، لجان مجمع مدارس الملك فهد و لجنة تحيا مصر بالأسمرات ولجنة محمد نجيب الإعدادية بالزاوية الحمراء ، ولجنة مدرسة نوبار الإعدادية بعابدين للإطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد المحافظ ، خلال الجولة بارتفاع نسبة إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وزيادة الوعي لديهم وحرصهم على استعمال حقهم الدستورى فى تحديد المسار السياسى للبلاد ، مشيراً إلى أن كل اللجان على مستوى القاهرة تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات التى أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، التى تضم مسئولين من كافة الجهات المعنية.

ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية ، إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.