محافظ الدقهلية يكرم مسن توفيت زوجته وتوجه فى اليوم التالى للتصويت

الدقهلية شريف الديب

أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اتصال بالمواطن محمد المتولى العراقى 70 سنة، بعد أن انتشر خبر بوفاة زوجته الحاجة زينب محمد حسن بعزبة المهندس التابعة للوحدة المحلية بابو جلال بمركز شربين.

و توجه فى اليوم التالى لوفاة زوجته للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية و التصويت باللجنة التابعة له، وقدم له المحافظ واجب العزاء فى زوجته تليفونيا وشكره على حبه لكونه حريص على التصويت على التعديلات الدستورية، وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة شربين للتوجه لمنزل المواطن وتقديم العزاء له وتكريمه.

يذكر ان محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 الف و 249 صوت وبها 23 لجنة عامة و 790 مركز انتخابى و992 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.