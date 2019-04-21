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محافظ الدقهلية يتفقد لجان الاستفتاء بالسنبلاوين ويدعوا المواطنين للمشاركة

الأحد، 21 أبريل 2019 11:45 ص
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الاستفتاء بالسنبلاوين ويدعوا المواطنين للمشاركة محافظ الدقهلية يتفقد لجان الاستفتاء بالسنبلاوين
الدقهلية شريف الديب -مطروح - حسن مشالي
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عدد من لجان التصويت على التعديلات الدستورية، بمدينة السنبلاوين، حيث تفقد لجنة مدرسة الاعدادية بنين، ولجنة مدرسة الناصرية، و طماي الزهايرة، وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة الايجابية فى الاستحقاق الدستوري، و التحلي بروح الوطنية 
 
و على الجانب الاخر تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الآحد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية  فى ثانى أيامها من  خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة  والإطمئنان على إنتظام وفتح  جميع  اللجان  فى موعدها وعدم وجود أى معوقات  توافر كافة  سبل الراحة للمواطنين من وجود أماكن انتظار خارج اللجان، وتسهيل عملية التصويت وكذلك متابعة الاتصال بجميع اللجان مع غرفة العمليات وإزالة أى مشكلة فى حينها. مع توافر وسائل مواصلات للتيسير على المواطنين فى التجمعات  والقرى البعيدة  للوصول الى اللجان مؤكدا على ضرورة التعاون و التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية  لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالمحافظة
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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