محافظ أسوان يتفقد لجان التصويت بمدن كوم أمبو ودارو ونصر النوبة

أسوان - ندى سليم

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عدد من اللجان الإنتخابية لليوم الثانى بمراكز ومدن دراو ونصر النوبة وكوم أمبو، رافقه خلاله اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، حيث شملت الجولة التفقدية لجان الوحدة المحلية لقرية الجعافرة وأيضاً معهد فتيات دراو الأزهرى، ومدراس الشهيد محمد مصطفى إبراهيم، والمهندس طه صالح الإبتدائية ، والشطب الإبتدائية، وذلك على مستوى مركز ومدينة دراو.

كما تفقد محافظ أسوان، اليوم الأحد، مدرستى مجمع بلانة الإبتدائية وبلانة الإعدادية الحديثة على مستوى مركز ومدينة نصر النوبة، بالإضافة إلى مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية بكوم أمبو.

واستجاب محافظ أسوان لشكاوى ومطالب المواطنين أثناء جولته الميدانية على اللجان ومروره بمدينة دراو وكوم أمبو، موجها رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية موسعة يوم الأحد من كل أسبوع لعرض مشاكل وهموم الأهالى، وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم فى نطاق مسئولياتهم وطبقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع رفع المشاكل والموضوعات التى تحتاج إلى تدخل أو قرار من سلطة أعلى لعرضها فى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

فيما كلف أحمد إبراهيم، مدير عام البيئة بإيفاد لجنة فنية متخصصة برئاستها للقيام بالزيارة الميدانية بشكل مفاجئ لمصنع سكر كوم أمبو وتحرير محضر مخالفة بيئية وذلك بعد شكوى المواطنين من تسبب كميات الهفت المنبعثة والمتطايرة من مداخن المصنع فى الإضرار بصحتهم مع تسببها أيضاً فى إحداث التلوث البيئى بالمدينة، موجهاً لإعداد تقرير وافى مدعم بالصور عن هذه المخالفات البيئية لرفعه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

