مجهولون يسرقون 6 ملايين جنيه من ديسكو فندق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهولون 6 ملايين جنيه من خزينة ديسكو بأحد الفنادق بالجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 6 ملايين جنيه من ديسكو أحد الفنادق.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات أن المتهمين كسروا الخزينة واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وانتقل العميد محمود والي مدير الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.