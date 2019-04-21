متستغلش الانشغال فى الاستفتاء.. ضربات قاصمة للمستهترين على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

رغم انشغال أجهزة الدولة وفى مقدمتها الشرطة بالعرس الديمقراطى المتمثل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم ينشغل رجال المرور بحركة الطرق واستمروا فى مطاردة العابثين .

وفى سبيل ذلك ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى 1572 مخالفة سرعة زائدة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى خلال 24 ساعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.