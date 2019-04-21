لليوم الثالث على التوالى.. طابور شبابى بموسكو للمشاركة فى استفتاء الدستور

كتب محمد عبد العظيم

لليوم الثالث على التوالى، شهد مقر السفارة المصرية فى موسكو، طابور من الشباب المصرى الذى حرص على النزول والمشاركة ورفع الأعلام المصرية قبل التصويت فى الاستفتاء، بجانب مشاركة المواطنين المصريين فى روسيا وذلك فى أخر الأيام المخصصة لتصويت المصريين بالخارج فى استفتاء التعديلات الدستورية.



الأعلام المصرية تظهر مع الشباب خلال المشاركة فى الاستفتاء



الشباب المصرى فى روسيا يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية



المصريون فى موسكو يواصلون المشاركة فى الاستفتاء



جانب من مشاركة الشباب المصرى فى الاستفتاء بروسيا



شباب مصرى فى موسكو يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ صباح أمس، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل صباح اليوم تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.