وأصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا تحذر فيه من أن الوضع في سريلانكا ما زال مضطربًا، مشيرة إلى أنه سيتم غلق السفارة الكندية في العاصمة السريلانكية (كولومبو) غدًا /الاثنين/ بسبب الوضع الأمني.

وفرضت حكومة سريلانكا حظرا للتجول في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، وحظرت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب الهجمات على كنائس وفنادق وبيت ضيافة يوم عيد الفصح.

وقالت الحكومة السريلانكية إن 27 أجنبيًا على الأقل من بين القتلى، لكن لم يتضح بعد إذا ما كان أي كندي من بين الضحايا.

وأدان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو الحادث الإرهابي، حيث كتب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) قائلا: "إن كندا تدين بشدة الهجمات الشنيعة على المسيحيين... أخبار مروعة للغاية من سريلانكا... قلوبنا مع أسر وأحباء القتلى وجميع المصابين".