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قنصل مصر فى سيدنى: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتم دون معوقات

الأحد، 21 أبريل 2019 09:10 ص
قنصل مصر فى سيدنى: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتم دون معوقات التصويت فى استراليا
سيدنى(أ ش أ)
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أكد قنصل مصر فى سيدنى ياسر عابد اليوم الأحد، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتم بصورة منتظمة دون أى معوقات أمام أبناء الجالية المصرية بأستراليا وذلك فى اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت .

وأثنى عابد، فى تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، على المصريين فى أستراليا، مشيدا بحرص الجالية المصرية على المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية..قائلا إنه يوجد اصطفاف وطنى كبير من المصريين فى أستراليا .

شهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج .

 


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