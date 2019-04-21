video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قبل ساعات من إغلاق باب التصويت بالخارج المصريين بالكويت يحتشدون بالقنصلية

الأحد، 21 أبريل 2019 01:47 م
قبل ساعات من إغلاق باب التصويت بالخارج المصريين بالكويت يحتشدون بالقنصلية الجالية المصرية بالكويت
كتبت أميرة عبد السلام
إضافة تعليق

شارك مجموعة من قراء اليوم السابع خدمة صحافة المواطن بصور لحشد كبير من المصريين العاملين بالكويت أثناء الأدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من القنصلية المصرية بالكويت .

2ced4bbf-2da3-47f0-be75-0c0e3816d026
الجالية المصرية بالكويت 

 

41cef9e7-dec9-4b9b-aa4b-ed10a9f6583f
الجالية المصرية بالكويت 

 

61c3b626-2642-458c-a08f-ccf7db7b176f
الجالية المصرية بالكويت 

 

و قد احتشد المواطنين داخل القنصلية للمشاركة فى التصويت مؤكدين فى رسالتهم عبر الصفحة الرسمية للفيس بوك نحرص على المشاركة من أجل مستقبل مصر .

67ff8c89-c726-442f-b43f-713e8d051c8d
الجالية المصرية بالكويت 

 

91c5aa91-3610-49c2-8d44-30355f97448e
الجالية المصرية بالكويت 

 

221bd522-77b3-4a4d-9225-d4edd12982aa
الجالية المصرية بالكويت 

 

fcf6f387-5c4b-46a8-880b-85c47697f5df
الجالية المصرية بالكويت 

 

وفى هذا الإطار يدعو اليوم السابع من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

كما تتيح الخدمة الجديدة "شكوتك بصوتك" إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بالكويت: انسيابية كبيرة فى التصويت على الاستفتاء

قطار الاستفتاء للمصريين بالخارج يقترب من محطته الأخيرة.. المصريون فى الخليج يواصلون ملحمة المشاركة بأجواء احتفالية.. الأعلام تزين طوابير الكويت.. والإقبال يتزايد فى اليوم الأخير داخل قنصلية جدة والرياض والبحرين

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة