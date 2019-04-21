قبل ساعات من إغلاق التصويت.. مصريون فى لبنان يواصلون التصويت بالاستفتاء

كتب محمد عبد العظيم

قبل ساعات من إغلاق باب التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الأيام المخصصة لتصويت المصريين فى الخارج، شارك عدد من أبناء الجالية المصرية فى لبنان فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص المشاركون فى الاستفتاء على رفع الأعلام المصرية قبل دخول مقر السفارة المصرية.



أجواء احتفالية خلال التصويت على الاستفتاء فى لبنان



إقبال من المصريين فى لبنان على التصويت فى اليوم الأخير للاستفتاء



المصريون فى لبنان أمام مقر السفارة المصرية



المصريون فى لبنان يواصلون التصويت فى الاستفتاء

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ يوم الجمعة الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.