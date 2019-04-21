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قائد الدفاع الجوى من أسوان: مصر أكدت للعالم أنها جاهزة للديمقراطية

الأحد، 21 أبريل 2019 04:01 م
قائد الدفاع الجوى من أسوان: مصر أكدت للعالم أنها جاهزة للديمقراطية
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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تفقد الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، عددا من لجان التصويت بوسط محافظة أسوان، حيث استهل زيارته بالمرور الميدانى على لجنة قصر ثقافة أسوان، واستقبله الفريق الفنى لأطفال قصر ثقافة أسوان بعرض فنى بأعلام مصر، ثم تفقد مدرسة التجريبية الثانوية بأسوان واطمأن على تأمين العملية الانتخابية.

 

 

ومن جانبه، أكد الفريق على فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى محافظة أسوان، أن ما تشهده مصر اليوم يؤكد أنها دولة جاهزة للديمقراطية وإتاحة الفرصة لكل مواطن ليعبر عن رأيه بحرية، موضحا: احنا من الشعب والشعب منا ودورنا ليس هدفه التأمين أكثر من تنظيم العملية الانتخابية

 

كما أوضح قائد القوات الجوية، أن اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور يعكس وعي المواطنين سياسيا، لجني ثمار الرخاء والتنمية التي انطلقت خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن القوات المسلحة كانت دائما وابدا ظهر للمصريين في مختلف المراحل الهامة

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

الفريق-على-فهمى-قائد-قوات-الدفاع-الجوى،-واللواء-أحمد-إبراهيم-محافظ-أسوان،-واللواء-سعيد-حجازى-(1)
 

 

الفريق-على-فهمى-قائد-قوات-الدفاع-الجوى،-واللواء-أحمد-إبراهيم-محافظ-أسوان،-واللواء-سعيد-حجازى-(2)
 

 

الفريق-على-فهمى-قائد-قوات-الدفاع-الجوى،-واللواء-أحمد-إبراهيم-محافظ-أسوان،-واللواء-سعيد-حجازى-(3)
الفريق-على-فهمى-قائد-قوات-الدفاع-الجوى،-واللواء-أحمد-إبراهيم-محافظ-أسوان،-واللواء-سعيد-حجازى-(4)
 

 

الفريق-على-فهمى-قائد-قوات-الدفاع-الجوى،-واللواء-أحمد-إبراهيم-محافظ-أسوان،-واللواء-سعيد-حجازى-(5)
 

 

 

 


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