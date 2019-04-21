فيديو وصور.. سيد تلميذ إعدادى بالفرافرة مريض سكر ويساعد أسرته ويحتاج علاج

الوادى الجديد – فريق المحافظات

على الرغم من صغر سنه ومعاناته مع مرض السكر إلا أنه ما زال يجاهد لمساعدة أسرته المكونة من 5 أفراد بعد انفصال والدته عن والده وكان يعيش مع والده فى ظروف غير مناسبة، لعدم تحمله معاملة زوجة أبيه، فترك والده وعاد لوالدته التى لا تعمل.

السيد رأفت تلميذ بالمرحلة الإعدادية من قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، يعانى من مرض البول السكرى ويحتاج لإجراء فحوصات دورية تتكلف مبالغ مالية كبيرة ولا تستطيع والدته تدبيرها لكونها مسئولة عن 3 أشقاء آخرين جميعهم فى المراحل التعليمية، بينهم طفل يعانى من فرط الحركة ويحتاج لجلسات علاج طبيعى وعلاج مستمر وتعيش فى غرفة واحدة بدون أثاث بصورة غير إنسانية.

وقال السيد رأفت فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه يعانى من مرض البول السكرى ويقوم بعمل فحوصات دورية لصرف الأنسولين وأنهى إجراءات القومسيون الطبى لتقديمها للتضامن الاجتماعى من أجل الحصول على دعم مالى يساعد الأسرة فى تدبير مبلغ مالى لتغطية نفقات العلاج الخاصة به.

وأضاف التلميذ المريض أنه عاش ظروفا قاسية عندما كان برفقة زوجة والدته مما زاد من مشكلته المرضية وعاد مرة أخرى لوالدته ويحاول مساعدتها من خلال العمل فى الأراضى الزراعية لتوفير أية نفقات تساعد أخوته ووالدته ولكنه يعانى من ارتفاع نسبة السكر التى قد تودى بحياته فى أية لحظة، حيث يتمنى أن يصبح طبيبا لكى يعالج نفسه ويتكفل بنفقات والدته وأخوته.

وتضيف أم السيد أنها تعمل فى الأرض ويساعدها نجلها المريض، وذلك بسبب سوء الاحوال المعيشة وعدم وجود عائل يساعدهم فى تلك الظروف ولا تتقاضى أية معاشات أو مساعدات مطلقا، وبدأت فعليا فى اتباع إجراءات الحصول على الدعم من التضامن الاجتماعى بالمحافظة وتتمنى أنه يتم الإسراع فى استكمال إجراءات صرف المعاش ضمن مشروع تكافل وكرامة أو أية مبادرة داعمة لظروفها.

للتواصل مع الحالة المرضية على الرقم التالى 01023606399