فيديو وصور.. المغتربون العاملون فى السياحة يصطفون أمام لجان الاستفتاء بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت عدة لجان بمدينة الغردقة مع بداية انطلاق اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اصطفاف العاملين فى النشاط السياحى من المغتربين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وشهد محيط أغلب اللجان متطوعون من الشباب لمساعدة المواطنين فى معرفة أماكن لجانهم وأرقامهم فى الكشوف، بجانب مكبرات صوت تقوم بتشغيل أغان وطنية.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



