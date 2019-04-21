video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. المغتربون العاملون فى السياحة يصطفون أمام لجان الاستفتاء بالغردقة

الأحد، 21 أبريل 2019 09:57 ص
فيديو وصور.. المغتربون العاملون فى السياحة يصطفون أمام لجان الاستفتاء بالغردقة اللجان
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

شهدت عدة لجان بمدينة الغردقة مع بداية انطلاق اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اصطفاف العاملين فى النشاط السياحى من المغتربين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وشهد محيط أغلب اللجان متطوعون من الشباب لمساعدة المواطنين فى معرفة أماكن لجانهم وأرقامهم فى الكشوف، بجانب مكبرات صوت تقوم بتشغيل أغان وطنية.

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

IMG_20190421_092913
 
 
IMG_20190421_093540
 
IMG_20190421_093541
 
IMG_20190421_093607

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافط البحر الأحمر يتقدم مسيرة لدعوة أهالى الغردقة على المشاركة بالاستفتاء

وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب يشارك فى الاستفتاء بالغردقة

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة