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فيديو وصور.. إقبال المواطنين على لجان الاستفتاء فى اليوم الثانى بالغربية

الأحد، 21 أبريل 2019 09:36 ص
فيديو وصور.. إقبال المواطنين على لجان الاستفتاء فى اليوم الثانى بالغربية اقبال المواطنين على لجان الاستفتاء بالغربية
الغربيه - محمد طارق والمنوفية - محمود شاكر
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شهدت لجان التصويت للاستفتاء على الدستور بمحافظة الغربية، إقبال المواطنين منذ الدقائق الأولى من فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما شهدت المدارس إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية الاستفتاء، وتسهيل إجراءات المواطنين .

كما شهدت لجان الاستفتاء بمحافظة المنوفية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور بمحافظة المنوفية، دون أى تأخير باللجان.

ويتابع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجراءات العمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية مشكلة بالديوان العام

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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