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فيديو.. وزير البترول: التعديلات الدستورية خطوة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية لمستقبل أفضل

الأحد، 21 أبريل 2019 11:04 ص
فيديو.. وزير البترول: التعديلات الدستورية خطوة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية لمستقبل أفضل طارق الملا وزير البترول
مروة الغول
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أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة "جراج ماسبيرو".
 
وعقب الإدلاء بصوته أكد المهندس طارق الملا أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين واستكمال مسيرة التنمية وترسيخ الاستقرار الذى تشهده مصر على كافة المستويات.
 
 
وأضاف أن الدولة المصرية تتقدم وتتطور بصورة ملموسة في كافة المجالات وهو ما يستوجب البناء عليه من خلال خطوات جديدة تمهد الطريق لتحقيق مزيد من النجاحات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل.
 
وأكد الملا على ثقته في وعى الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطنى المهم من خلال ممارسة حقه السياسى في الإدلاء بالصوت بحرية تامة والمشاركة في دعم مصر ومستقبلها، مشيراً إلى أنه تم توفير لجان للوافدين من العاملين بقطاع البترول بالمواقع الإنتاجية المختلفة للتيسير عليهم في ممارسة حقهم الدستورى.
 
 
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طارق الملا

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