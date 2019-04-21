فيديو.. زغاريد أمام لجان الاستفتاء بكرداسة.. وسيدات:بنحبك يا سيسى تحيا مصر

كتب محمد أبو عوض

شهدت المقار الخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية بدائرة مركز كرداسة، وفى مقدمتها مجمع كفر حكيم الانتخابى فى الساعات الأولى من صباح اليوم تواجداً ملحوظاً، حيث حرصت المرأة بالتواجد أمام اللجان، وكذلك كبار السن فى الوقت الذى تنظم فيه قوى التأمين أمام اللجان الانتخابية الطوابير أمام المدارس لتنظيم دخول المصوتين .

واحتشدت السيدات أمام مقرات التصويت فى مشهد يشبه الاحتفالية والتى شهدت زغاريد من السيدات ورفع علامات النصر، وهتاف بنحبك يا سيسى وتحيا مصر.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون ، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.