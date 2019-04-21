فيديو.. حشود عمالية من المصرية للاتصالات لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية

توافد الآلاف من العاملين بالمصرية للاتصالات على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثانى أيام عمليات الاستفتاء، وأكد العاملون أن المشاركة فى تلك التعديلات الدستورية "واجب وطنى"، وطالما كان العاملون بالمصرية للاتصالات فى طليعة المشاركين فى الوقوف دوما خلف الوطن، خاصة فى تلك المرحلة المهمة فى رسم مستقبل مصر.

وكان العاملون بالمصرية للاتصالات قد نظموا سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية خلال الأسبوع الماضى فى كافة قطاعات ومناطق الشركة على مستوى محافظات الجمهورية، فى إطار الالتزام بالدور الوطنى للعاملين بالشركة وحثهم على ممارسة حقهم الدستورى باعتباره واجباً ومسئولية وطنية، وأن المشاركة فى عمليات الاستفتاء يساهم بشكل فعال فى بناء المستقبل واستكمال عمليات التنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.