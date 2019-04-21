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فيديو جراف.. تعرف على معدل النمو المستهدف تحقيقه بخطة الموازنة الجديدة للدولة

الأحد، 21 أبريل 2019 09:00 ص
فيديو جراف.. تعرف على معدل النمو المستهدف تحقيقه بخطة الموازنة الجديدة للدولة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت- هبة حسام
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو جراف يوضح ما تستهدفه الدولة فى خطتها بالموازنة الجديدة من معدل للنمو الاقتصادى، والذى بلغ 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/2019.

وأشارت إلى أن الدولة تستهدف وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 6% بنهاية العام المالى المقبل 19/2020، مقارنة بـ5.6% نسبة متوقعة بنهاية العام المالى الحالى 18/2019.

كما أشار الفيديو جراف، إلى أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7.2% بنهاية العام المالى 22/2023.

يأتى مستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى، ضمن عدد من المستهدفات للدولة خلال العام المالى المقبل، أعلنتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، مؤخرا أمام البرلمان.


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