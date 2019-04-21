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فيديو.. الشرطة تنقل كبار السن والمرضى من المنازل للجان

الأحد، 21 أبريل 2019 05:14 م
فيديو.. الشرطة تنقل كبار السن والمرضى من المنازل للجان الشرطة تساعد كبار السن فى الاستفتاء على الدستور
كتب محمود عبد الراضى
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لبى رجال الشرطة التماسات بعض المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، باصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم غى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.
 
وشهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.
 
وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات الأمنية والتأكيد عليهم باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة بإتخاذ العديد من الإجراءات  للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإستفتاء من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان والتيسير عليهم حال إدلائهم بأصواتهم.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 

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