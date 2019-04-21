فريد خميس: سعيد بالمشاركة الفعالة من أبناء سيناء فى الاستفتاء

كتب ـ هانى الحوتى

أعرب رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن سعادته بمشاركة أبناء سيناء بكثافة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا:"إنني أسعد الناس بهذه المشاركة الفعالة، وهذه الإيجابية المعتادة من أبناء سيناء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، مضيفا :"أهل سيناء على الدوام رمز للوطنية الصادقة، أحملُ لهم كل ودٍ واحترام، وأقدر تماماً دورهم الوطني المشهود، وتضحياتهم العظيمة، وحبهم لهذه الأرض وعشقهم لكل ذرة من ترابها الطاهر".

وقام ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المستشار الإعلامي للاتحاد الدكتور عادل اليمانى، خلال اليومين الأول والثاني للتصويت علي التعديلات الدستورية، بجولة علي بعض لجان بئر العبد، بالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة الباسلة ، وبمرافقة العميد إيهاب فرغلي رئيس المدينة.

وأكد اليماني، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن سيناء هي أرض الحضارة الضاربة في قلب التاريخ، مسري الأنبياء ووطن الشهداء، أبناؤها عز الوطن وكرامته، وستشهد أرضها نقلة تنموية رائعة في المستقبل القريب بجهود المخلصين، مشيداً بالقيادة الحكيمة للمحافظة والإدارة الرائعة لمحافظها اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وبدأت جهود اتحاد المستثمرين، قبل الاستفتاء بفترة بتحفيز شيوخ القبائل والعواقل والقضاة العرفيين، والشباب والسيدات البدويات، علي الإيجابية والمشاركة، والتأكيد علي خطورة السلبية، وأهمية تقديم صورة مشرفة للعالم.

وجاء ذلك تواصلاً لمجهودات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والذي عقد مجموعة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بعنوان ( التعديلات الدستورية ، الاستقرار من أجل الاستثمار ) تقدم فيها الاتحاد ، برئاسة محمد فريد خميس ، بأوراق عمل أكد فيها أن الدستور أبو القوانين ، يضع القواعد الأساسية للدولة ، وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقت صدوره ، هذه الأوضاع ، بطبيعة الحال ، تتطور وتتغير ، من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور ، تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة ، حتي تتطابق وتتلائم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع المختلفة في الدولة ، والدستور ليس كتاباً مقدساً ، وتعديل الدستور ليس بدعة ، فمبدأ الجمود المطلق للدستور ، يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة.