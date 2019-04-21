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فرنسا تشكل خلية أزمات بعد تفجيرات سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 03:32 م
فرنسا تشكل خلية أزمات بعد تفجيرات سريلانكا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن خالص تعازيها لأقارب ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم الأحد فى سريلانكا.. وأسفرت فى أحدث حصيلة للضحايا - عن مقتل 207 وإصابة 450 شخصا آخرين.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان، حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم - إن فرنسا تدين بأشد العبارات الهجمات الرهيبة التى أنفذت فى سريلانكا واستهدفت الكنائس.. حيث تم الاحتفال بقداس عيد الفصح وكذلك العديد من الفنادق فى كولومبو.

وأضاف البيان أن الوزارة شكلت خلية أزمات يمكن التواصل معاها لكل شخص يقيم فى فرنسا أو فى سريلانكا يحتاج إلى مساعدة بعد هذه الهجمات القاتلة.

وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت تعرض كنائس وفنادق وحديقة حيوان فى 3 مدن بالبلاد لـ 7 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت فى كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح.. بينما حدثت ثلاثة انفجارات أخرى فى فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير فى حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مصرع أحد رعاياها فى سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأودت بحياة نحو 207 أشخاص.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن الخارجية البرتغالية أعربت عن تعازيها لأسرة الفقيد الذى راح ضحية الهجمات التى وصفتها بـ"الجبانة"، كما أعربت عن مساندتها للضحايا وأسرهم والسلطات السريلانكية، وأكدت إصرارها على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وفى ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك وفاة أحد الرعايا الهولنديين فى سلسلة الهجمات.. وقال بلوك، فى بيان، "قلوبنا مع الضحايا، بما فى ذلك المواطن الهولندي، فى هذه اللحظة العصيبة".

 


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