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فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الأحد، 21 أبريل 2019 09:07 م
فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء بوغازى
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد ، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن .

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .

 

 


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