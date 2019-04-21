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غلق صناديق تصويت المصريين فى استراليا على تعديل الدستور.. وبدء الفرز

الأحد، 21 أبريل 2019 01:07 م
غلق صناديق تصويت المصريين فى استراليا على تعديل الدستور.. وبدء الفرز المصريون فى استراليا
كتب- هاشم الفخرانى
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بدأت منذ قليل، السفارة المصرية بالعاصمة الاسترالية "كانبرا" والقنصلية العامة بسيدنى وملبورن، فرز أصوات المصريين المصوتين فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، وذلك بعد انتهاء اليوم الثالث من تصويت المصريين باستراليا.
 
وقال السفير محمد خيرت  لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصويت مرت بسلاسة، ودون أى مشاكل تذكر، مشيراً إلى أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هو الطابع الاحتفالى الملىء بمشاعر الحب والتأييد لمصر شعباً وقيادة، وحرص أبناء الجالية علي الحضور بأسرهم.
 
وأكد سفير مصر فى كانبرا، أن بعض المصريين قاموا بتغيير مسار رحلتهم خلال العطلة الأسبوعية من أجل الحضور للسفارة للمشاركة والتصويت فى الاستفتاء .
 
 

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