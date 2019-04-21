غرف عمليات الأقصر والمنوفية تعلن استمرار الاستفتاء بصورة طبيعية لليوم الثانى

الأقصر - أحمد مرعى - محمود شاكر

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام اللجان الانتخابية البالغ عددها 190 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء، الذي يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية برئاسة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، انتظام أعمال الاستفتاء داخل كافة المراكز الانتخابية بالمحافظة، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى منذ بداية اليوم الأول للاستفتاء، سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

كما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، إنتظام عملية فتح اللجان الإنتخابية في ثاني أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، علي مستوي مدن وقري محافظة المنوفية، حيث تم فتح جميع اللجان الإنتخابية في صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا، لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية والتى ستستمر على مدار 3 أيام . من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أن العالم بأسره يشهد العرس الديموقراطي في بلدنا الحبيب من خلال إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستعبر مصرنا إلي أفاق الحرية والتقدم والتنمية الإقتصادية ، مشيراً حرص شعب المنوفية على ممارسة حقوقهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية وإطمئنان من أجل توصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يؤهله لإستكمال بناء الوطن ومسيرة التنمية. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.