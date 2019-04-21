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عمليات "الهجرة": 239 استفسارا من المصريين بالخارج فى ثالث أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 05:16 م
عمليات "الهجرة": 239 استفسارا من المصريين بالخارج فى ثالث أيام الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود راغب
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قالت غرفة عمليات وزارة الهجرة برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الغرفة رصدت إقبالاً ‏من الجاليات المصرية بعدة الدول ، في منتصف اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث  توافد المصريين على التصويت في كل من دولة كازاخستان وفنلندا وقبرص والنمسا كذلك استمرار توافد المصريين في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والامارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.‎

وارتفع عدد الاستفسارات التي تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول وحتى منصف اليوم الثالث إلى نحو 239 استفسارًا حتى الآن ، جاء أغلبها حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج، وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 15 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

ومن جانبها، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم  ، إغلاق باب التصويت في الاستفتاء على التعديلات ‏الدستورية في نيوزيلاندا وأستراليا واليابان، مؤكدة أن غرفة ‏عمليات الوزارة مستمرة في المتابعة حتى انتهاء عملية التصويت في كل الدول التي يتواجد بها المصريون.

وأكدت وزيرة الهجرة  ، أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في تقديم الدعم اللازم خلال أيام التصويت، موضحة أن اليوم الثالث شهدًا إقبالًا أكبر في عدد كبير من الدول حول العالم.، معربة عن شكرها وتقديرها لما يبذله المصريون بالخارج من جهود رغم بُعد السفارات ‏والقنصليات عن أماكن تواجدهم، كما أشادت بالمجهودات التي تقدمها السفارات والقنصليات لتسهيل عملية الاستفتاء

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة،  أن عمليات فرز الأصوات للمصريين بالخارج تأتي بعد غلق أبواب اللجان، وأن الهيئة ‏الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإعلان عن الأرقام النهائية والنتائج.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎.‎‏، وذلك حتى انتهاء فعاليات هذا الاستحقاق الوطني خارج مصر.‏

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أول أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏info.elections@emigration.gov.eg‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏




 


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