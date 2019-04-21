على أنغام الطبل البلدى.. أهالى المنوفية يحتشدون أمام لجان الاستفتاء

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

حمل العشرات من العاملين بجامعة المنوفية، عقب الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة رقم 19 بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مرددين "هتافات تحيا مصر، تحيا مصر بنحبك يا سيسى".

وسيطرت حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين بمحافظة المنوفية، لتواجدهم أمام لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم وكأنه كرنفال احتفالى.

كما شهدت لجان الوحدة المحلية بجريس حالة من الفرحة بتواجد فرقة الطبل البلدى أمامها لحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وقد أدلت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة رقم 19 بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، أنها صوتت بنعم على التعديلات الدستورية، وذلك لاستكمال مراحل البناء والتطوير ولاستقرار الوطن الغالى مصر والنهوض به إلى بر الأمان.

وتستقبل اللجان الانتخابية فى المنوفية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركزا .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.