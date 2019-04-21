عقوبة قاسية تنتظر متهم بحيازة 8 قطع أثرية فى الشرقية.. تعرف عليها

كتب سليم على

ألقى رجال مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، القبض على شخص فى الشرقية بحوزته 8 قطع أثرية، بينها تمثال لسيدة تحتضن إله الحكمة وهى ترتكز على لوحة تحمل كتابات هيروغليفية و"قربان" من الحجر الجيرى وعلى ظهره كتابات هيروغليفية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.

ونص الدستور فى المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مرورًا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.