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عروسان يشاركان فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقهلية

الأحد، 21 أبريل 2019 12:10 م
عروسان يشاركان فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقهلية عروسان يشاركان فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب ــ محمود راغب
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واصلت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، متابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصدت غرفة عمليات القومى للمرأة، مشاركة عريس وعروسة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجان محافظة الدقهلية.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات بالمجلس، إن الغرفة تلقت  خلال  اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية ( 103) شكوى و استفسار وطلبات مساعدة للوصول إلى مقر اللجان ، وذلك عن طريق الخط الساخن 15115 وفروع المجلس بالمحافظات، مؤكدة أن فريق المتابعين المحليين المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية أكدوا انتظام سير واجراءات العملية الانتخابية.

جدير بالذكر، أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تتلقي كافة شكاوى واستفسارات السيدات على الخط الساخن رقم 15115 .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

 

 

 

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