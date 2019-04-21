طابور عشرات الأمتار من المواطنين أمام لجنة مدرسة على الجارم بالمنيل

كتب محمود عبد الراضي

شهد محيط لجنة مدرسة على الجارم بالمنيل، طابور امتد لعشرات الأمتار خارج اللجنة، بعدما حرص المواطنين على التواجد بكثرة للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام فى الداخل والخارج ويجرى التصويت للمصريين فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين فى الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون مواطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.