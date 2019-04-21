صور.. 20 مريضا بمستشفيات البحيرة يصرون على المشاركة فى الاستفتاء

فى لفتة إنسانية، أصر 20 مريضًا بمستشفيات البحيرة على المشاركة فى العُرس الديمقراطى الذى تشهده مصر بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ومن جانبه، قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم توفير سيارات إسعاف لنقل 20 مريضا بمستشفيات كفر الدوار والمحمودية إلى لجان الاستفتاء بناء على طلبهم للمشاركة فى هذا الاستحقاق السياسى.

وأعلن وكيل وزارة الصحة فى البحيرة رفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتواجد أمام لجان الاستفتاء وذلك لمواجهة اى احداث طارئة، وكذلك تم نشر قوائم طبية متكاملة لتكون على أهبة الاستعداد وتدعيم المستشفيات العامة والمركزية بالمستلزمات الطبية ومشتقات الدم.

يذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا وناخبة بنسبة 6.36% من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 716 مركزا وعدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجان فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.