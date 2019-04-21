صور وفيديو.. الشباب يتصدرون الطوابير أمام لجان التصويت على الاستفتاء فى بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح - الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تصدر الشباب الطوابير أمام لجان فى كافة أنحاء محافظة بورسعيد، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019.

كما توافد العاملون بديوان عام محافظة بورسعيد، علي اللجان الانتخابية الخاصة بهم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء رافعين علامات النصر، كما ظهرت طوابير الناخبين أمام مدرسة أشتوم، ولجنة جمال عبد الناصر الإعدادية، وظهر أيضًا العاملون بإدارة شمال التعليمية ببورسعيد طوابير أمام عدد من اللجان، كما شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بحى الضواحي مشاركة فى الاستفتاء لكبار السن الذين حرضوا على الإدلاء بأصواتهم بمساعدة رجال الشرطة، كما توافد العاملين بشركات البترول غرب بورسعيد والأهالي بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الوادى الجديد اقبالا كثيفا من الناخبين فى اليوم الثانى للاستفتاء على الدستور وسط أجواء أمنية مشددة أمام اللجان وفي محيطها، حيث أغلقت اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاستفاء بنسبة مشاركة وصلت 15.3% بتصويت عدد 26563 مواطن من إجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت. وكلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المسئولين بضرورة حث الموظفين وأسرهم علي المشاركة في اليوم الثاني، موضحا أن دورهم لم يتنه بتوفير الخدمات للمواطنين وتجهيز اللجان، بل دورهم الأكبر هو التوعية والمسئولية بالواجب الوطني تجاه الدولة. كما وجه المحافظ بضرورة توفير وسائل انتقال لكبار السن من الأحياء والقري لتمكينهم من المشاركة وممارسة حقهم الدستوري.

ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 آلاف و306 ناخبًا وناخبة يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على 111 مقر انتخابي ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ3 لجان للوافدين.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.