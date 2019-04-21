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صور.. مطران أسيوط يدلى بصوته فى الاستفتاء على كرسى متحرك

الأحد، 21 أبريل 2019 11:52 ص
صور.. مطران أسيوط يدلى بصوته فى الاستفتاء على كرسى متحرك
أسيوط ـ هيثم البدرى -محمود عجمي
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أدلى نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بمدرسة إسماعيل القباني فى أسيوط، بحضور عدد من القساوسة من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة.
 
وداعا أسقف أسيوط، جموع الشعب المصرى بالمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه برغم الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي إلا أنه أصر علي المشاركة وتلبية نداء الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء. 
 
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يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 


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