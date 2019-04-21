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صور.. مشاركة مكثفة من الجالية المصرية بجنوب أفريقيا فى آخر أيام استفتاء الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 05:19 م
صور.. مشاركة مكثفة من الجالية المصرية بجنوب أفريقيا فى آخر أيام استفتاء الدستور المصريون فى جنوب أفريقيا
كتب محمد رضا
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تزايدت أعداد أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، المتوافدين اليوم الأحد، على مقر سفارة مصر والقنصليات العامة للمشاركة فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، والذى انطلق يوم الجمعة 19 مارس، وينتهى اليوم 21 مارس فى تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

وظهرت أعداد كبيرة من المواطنين المصريين فى الخارج داخل مقر السفارة المصرية بجنوب أفريقيا، الذين حرصوا على المشاركة فى رسم مستقبل بلدهم بالمشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام.

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يذكر أن لجنة الاستفتاء فى سفارة مصر فى مدينة "بريتوريا" بجنوب أفريقيا، واصلت أعمالها خلال اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، فى موعدها الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2019، واستقبلت اللجنة حتى منتصف اليوم عدداً من الأسر المصرية والشباب، إضافة إلى ممثل بعثة الأزهر الشريف فى "جنوب أفريقيا" ويستمر حتى الآن حضور مجموعة من المصريين فى "جنوب أفريقيا" للإدلاء بأصواتهم.
 

وأكد السفير شريف عيسى، سفير مصر بجنوب أفريقيا – فى تصريحات سابقة له اليوم الأحد - أنه على الرغم من فترة الإجازات، إلا أن اليوم الثالث من التصويت يشهد مشاركة عدد أكبر من المصريين الذين حضروا إلى مقر السفارة المصرية فى "بريتوريا" للإدلاء بأصواتهم مقارنة بالأعداد التى شاركت فى اليومين الأول والثانى من التصويت، وقال "عيسى" أن تزايد الأعداد فى اليومين الثانى والثالث يؤكد وعى المصريين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأشار السفير شريف عيسى، إلى أن اللجنة الانتخابية فى السفارة المصرية فى "بريتوريا" ستبدأ فور انتهاء أعمالها فى التاسعة مساء اليوم، وبعد التأكد من عدم تواجد أى من المواطنين فى حرم اللجنة الانتخابية، بأعمال فرز وعد الأصوات وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال وزارة الخارجية.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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