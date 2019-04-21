صور.. مسيرات وهتافات وطنية خلال تفقد محافظ مطروح لجان الاستفتاء

مطروح _ حسن مشالي

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح عددا من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك وسط فرحة المواطنين وترديد الأغانى الوطنية بمدن الحمام والعلمين والضبعة، حيث اطمئن المحافظ على سير العملية الديمقراطية التى تجرى فى سهولة ويسر مع التيسير على المواطنين فى الوصول إلى اللجان دون معوقات وتوفير سبل الراحة للقضاة وأعضاء اللجان. وذلك وسط تأمين رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وتفقد المحافظ لجان مدارس أولاد مسعود والعيسوى والسيدة خديجة والثانوية لمدينة الحمام ولجنتى الوحدة الصحية ومجمع المدارس بالعلمين.

كما تفقد لجنة مجلس مدينة الضبعة ومدرسة محمد خليل الإعدادية بالضبعة، يأتى ذلك بالتزامن مع إقبال الناخبين على اللجان بشكل متزايد، مع عمليات الحشد التى تقوم بها الأحزاب والقيادات الشعبية.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.







































