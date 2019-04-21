صور.. محافظ مطروح السابق يدلى بصوته بلجنة محمد كريم فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أدلى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح السابق، بصوته فى الاستفتاء على الدستور بلجنة مدرسة محمد كريم بالإسكندرية فى اليوم الثانى من الاستفتاء.

وأكد محافظ مطروح، على أن المشاركة واجب وحق لكل المصريبن لبناء مستقبل وطنهم، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوفير كافة الوسائل على المواطنين للاداء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ووصف أبو زيد، الاستفتاء بالمشهد الديمقراطى ويعطى صورة أمام العالم بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان وستظل دائما على قلب راجل واحد لبناء مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



محافظ مطروح السابق يدلى بصوته



محافظ مطروح السابق يدلى بصوته