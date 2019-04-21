صور.. محافظ جنوب سيناء ومدير أمن الغربية يتفقدان لجان الاستفتاء على الدستور

جنوب سيناء – فايزة مرسال- الغربية محمد طارق

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم لجنة بلال بن رباح بمدينة نويبع وأشاد المحافظ بمشاركة أبناء المحافظة في اليوم الأول"أمس" من الاستفتاء والتي بلغت نحو 22% تقريبا، مؤكدا أن اليوم الثاني لمارثون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية شهد إقبالا منقطع النظير بجميع اللجان في كافة المدن.

وقال إن مدينة نويبع من المدن التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلي أن نسبة التصويت في مدرسة بلال بن رباح تخطت 50% في بداية اليوم الثاني يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 22 لجنة انتخابية ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبًا مسجلين في الجداول الانتخابية.

كما قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتفقد لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلجنتي مدرسة "مصطفى كامل، وقاسم أمين" بمدينة زفتي، وأكد علي التمركزات الأمنية ويقظة الأفراد، كما قام بالاطمئنان على وجود كافة وسائل الراحه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه لسهولة الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانب آخر شاركت الإدارة الصحية ومستشفي رأس سدر بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري برئاسة دكتور عمرو دويدار مدير إدارة مستشفيات جنوب سيناء.

وقال الدكتورعمرو دويدار أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة تعد اختباراً حقيقياً للمصريين، وأضاف "إن كنا نريد رفعة هذا البلد واستقراره وإقتصاد وتنمية حقيقية لابد أن نشارك في الاستفتاء لنجني ثمار تعليم جيد، وخدمة صحية مميزة، واستقرار في الأسعار وهذا لن يتم إلا باستكمال ما تم بدايته خلال الفترة السابقة فنحن المصريون القادرون على تعديل الدستور وصنع مستقبل بلدنا بأيدينا فواجبنا أن نشارك لنحيا حياة كريمة وأفضل".

وأكدت الدكتورة نشوه عرفة مدير الإدارة الصحية أن جنوب سيناء دائماً تتصدر المشهد السياسي في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة والقادمة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والتي استطعنا أن نجني فيها ثمار ما تحقق من مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات التي تهم المواطن.