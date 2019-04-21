صور.. محافظ السويس يتفقد سير لجان الاستفتاء.. والتصويت على أغانى السمسمية

السويس – السيد فلاح

وسط حشد كبير من مواطنى السويس أمام لجان مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى بحى عتاقة، قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمتابعة سير العمل بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد محافظ السويس، المشاركة الإيجابية فى الحضور للتعبير عن الرأى لتعديل مواد الدستور، ثم تفقد لجان مدرسة الدكتور أحمد زكى للتعليم الأساسى بحى فيصل.

وتابع محافظ السويس، لجان مدرسة عمر بن الخطاب بشارع النيل بحى الأربعين ولجان مدرسة القناة الابتدائية بحى السويس، وأكد على أن المواطن السويسى واع تمامًا ويدرك حجم المسئولية الوطنية ويقدر أهمية الدستور فى حياة المواطن.

وعلى هامش الاستفتاء وأمام اللجان قامت فرقة السمسمية بمشاركة الفرحة وحث المواطنين للنزول للجان الاستفتاء من خلال الأغنيات الوطنية وأغانى السمسمية الشهيرة عن محافظة السويس.

رافق محافظ السويس فى الجولة الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء عتاقة والسويس والأربعين وفيصل والقيادات التنفيذية والشركات والجمعيات الأهلية وشباب السويس وممثلى المرأة.

كما شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الإسماعيلية إقبالا ملحوظا من الشباب والسيدات للمشاركة فى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم، كما نظم عدد من العمال مسيرات حاملين صورة الرئيس السيسى فى شوارع مدينة القنطرة غرب.

حيث إصطف الشباب أمام اللجان فى انتظار دورهم للدخول والإدلاء بأصواتهم، وتشهد عملية التصويت سهولة ويسر، حيث لا يستغرق المواطن سوى بضع دقائق للإدلاء بصوته .

كما شهدت لجان المعهد الدينى للفتيات بالقنطرة غرب إقبال كبير خاصة من الوافدين على مدينة القنطرة غرب.

وتضم محافظة السويس 68 مقرًا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفًا، ويحظى حى السويس بالنسبة الأكبر فى عدد الناخبين، والتى تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حى عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيًا، بالإضافة إلى 11 قاضيًا احتياطيًا.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.























