video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يتفقد سير لجان الاستفتاء.. والتصويت على أغانى السمسمية

الأحد، 21 أبريل 2019 03:51 م
صور.. محافظ السويس يتفقد سير لجان الاستفتاء.. والتصويت على أغانى السمسمية محافظ السويس يتفقد لجان الاستفتاء
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق

وسط حشد كبير من مواطنى السويس أمام لجان مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى بحى عتاقة، قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمتابعة سير العمل بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد محافظ السويس، المشاركة الإيجابية فى الحضور للتعبير عن الرأى لتعديل مواد الدستور، ثم تفقد لجان مدرسة الدكتور أحمد زكى للتعليم الأساسى بحى فيصل.

وتابع محافظ السويس، لجان مدرسة عمر بن الخطاب بشارع النيل بحى الأربعين ولجان مدرسة القناة الابتدائية بحى السويس، وأكد على أن المواطن السويسى واع تمامًا ويدرك حجم المسئولية الوطنية ويقدر أهمية الدستور فى حياة المواطن.

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (12)

وعلى هامش الاستفتاء وأمام اللجان قامت فرقة السمسمية بمشاركة الفرحة وحث المواطنين للنزول للجان الاستفتاء من خلال الأغنيات الوطنية وأغانى السمسمية الشهيرة عن محافظة السويس. 

رافق محافظ السويس فى الجولة الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء عتاقة والسويس والأربعين وفيصل والقيادات التنفيذية والشركات والجمعيات الأهلية وشباب السويس وممثلى المرأة.

كما شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الإسماعيلية إقبالا ملحوظا من الشباب والسيدات للمشاركة فى الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم، كما نظم عدد من العمال مسيرات حاملين صورة الرئيس السيسى فى شوارع مدينة القنطرة غرب.

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (1)

حيث إصطف الشباب أمام اللجان فى انتظار دورهم للدخول والإدلاء بأصواتهم، وتشهد عملية التصويت سهولة ويسر، حيث لا يستغرق المواطن سوى بضع دقائق للإدلاء بصوته .

كما شهدت لجان المعهد الدينى للفتيات بالقنطرة غرب إقبال كبير خاصة من الوافدين على مدينة القنطرة غرب

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (2)

وتضم محافظة السويس 68 مقرًا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفًا، ويحظى حى السويس بالنسبة الأكبر فى عدد الناخبين، والتى تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حى عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيًا، بالإضافة إلى 11 قاضيًا احتياطيًا.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 


 
محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (3)
 

 

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (4)
 

 

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (5)
 

 

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (6)
 

 

محافظ السويس يتابع سير لجان الاستفتاء بمدارس صلاح نسيم وأحمد زكي وعمر بن الخطاب والقناة (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة قناة السويس: الطلاب أظهروا روح وطنيه عالية بالحرص على التصويت

صور.. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بالسويس.. ووكيل تعليم الإسماعيلية يدلى بصوته

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

Elections




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة