صور.. محافظ البحيرة يشارك فى مسيرة حاشدة لدعم التعديلات الدستورية برشيد

البحيرة - ناصر جودة

شارك اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فى المسيرة الحاشدة نظمها شباب مدينة رشيد لدعم التعديلات الدستورية الجديدة، حيث انطلقت المسيرة من أمام مجلس المدينة وحتى مدرسة على الجارم الرسمية لغات على الكورنيش رشيد وقام محافظ البحيرة بتفقد عدد من لجان الاستفتاء برشيد للوقوف على سير العمل بها.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة على أن مدينة رشيد تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتجلى ذلك واضحا فى صدور قرار بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار مدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة رشيد هى محطة زيارات كبار المسؤولين ورجال الدولة لما تتمتع به من مقومات جاذبة كان آخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء وكل هذا إن دل على شىء فإنما يدل على مكانة مدينة رشيد فى قلب القيادة السياسية والتى تنتظر من شعبها رد الجميل على هيئة انتفاضة شعبية أمام صناديق الاقتراع.