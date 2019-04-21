صور.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أسيوط ـ محمود عجمي

واصل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، جولته الميدانية للجان والمقرات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال الفترة المسائية لليوم الثانى على التوالى، للإطمئنان على انتظام سير عملية الاستفتاء.

وشملت جولة محافظ أسيوط، مروره لجان الانتخابات الفرعية بمدرسة اسماعيل القباني و النيل الاعدادية بنين وعدد من لجان مدينة أسيوط، والتي شهدت، إقبالا ملحوظا من السيدات اللاتي تصدرن المشهد في ثان أيام الاستفتاء؛ فيما حرص اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط علي تحية وتشجيع الناخبين الذين توافدوا علي لجان الانتخابات في الفترة المسائية وهم حاملين أعلام مصر عاليًا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.