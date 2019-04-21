صور.. "قومى المرأة" بالإسماعيلية يحشد وينقل السيدات للجان الاستفتاء

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

يحشد المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشى مقررة الفرع وبمشاركة أكثر من 100 رائدة ريفية على مستوى 7 مراكز بالمحافظة، السيدات ونقلهن بأتوبيسات من مقر إقامتهن بالقرى والنجوع لأماكن لجان التصويت وعودتهن مرة أخرى لمنازلهن، تسهيلًا عليهن، بالإضافة لحلقة الاتصال المباشر بين غرفة عمليات فرع الإسماعيلية بمقر المجلس وغرفة المتابعة بالأمانة العامة وحضور ممثل الأمانة لمتابعه الاستفتاء بالإسماعيلية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وأشاد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية خلال متابعته للاستفتاء بدور المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية من خلال الخطة الموضوعة لحشد السيدات بنطاق المحافظة بجميع المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ووجهت ماجدة النويشى الشكر لمحافظ الإسماعيلية لدعمه الكامل ماديًا ومعنويًا لفرع المجلس القومى للمرأة ومتابعته لحظة بلحظة لما يتم تنفيذه من خطة المجلس فى فتره الاستفتاء والإشادة بدور المجلس والمرأة الإسمعلاوية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركزا انتخابيا بإجمالى 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



قومى المرأة بالإسماعيلية يحشد السيدات وينقلهم من منازلهم للجان التصويت



قومى المرأة بالإسماعيلية يحشد السيدات وينقلهم من منازلهم للجان التصويت



قومى المرأة بالإسماعيلية يحشد السيدات وينقلهم من منازلهم للجان التصويت