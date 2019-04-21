video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. فتيات يستقبلن المصوتين بـ"ورد" فى لجان شارع كلية الآداب بالمنصورة

الأحد، 21 أبريل 2019 03:12 م
صور.. فتيات يستقبلن المصوتين بـ"ورد" فى لجان شارع كلية الآداب بالمنصورة فتيات يستقبلن المصوتين
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

شهدت لجان شارع كلية الآداب بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من المواطنين، فى اليوم الثانى للتصويت على التعديلات الدستورية.

 

57446518_2216977641743492_5671258182677168128_n
 

وفى مشهد رائع اصطف عدد من الطالبات أمام اللجان مرتدين زيا موحدا ومزينا بعلم مصر، وقاموا بتوزيع الزهور على المصوتين، كما رفعن اللافتات التى تدعو لحث المواطنين على النزول والمشاركة بآرائهم ولافتات تحيا مصر.

 

58606345_2216977461743510_4470665057935556608_n
 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

57852671_2216977701743486_7900893147616509952_n
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
58375662_2216977768410146_4352589041099603968_n
 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

  57319843_2216977898410133_5151880290221686784_n

 
 
57446518_2216977641743492_5671258182677168128_n
 

 

57456958_2216977755076814_2601459294595448832_n
 

 

 

57468036_2216977878410135_9222938764848922624_n
 

 

 

57534141_2216977495076840_97387198025826304_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تزايد طوابير المواطنين أمام لجان الاستفتاء بالزاوية الحمراء والويلى

إقبال كثيف للتصويت فى الاستفاء على التعديلات الدستورية بالحوامدية

أسرة تحتفل برفع صورة الرئيس السيسى بعد التصويت فى الاستفتاء بالمرج

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة