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صور.. عمليات التنمية المحلية: طوابير أمام لجان الاستفتاء على الدستور بمطروح

الأحد، 21 أبريل 2019 03:23 م
صور.. عمليات التنمية المحلية: طوابير أمام لجان الاستفتاء على الدستور بمطروح طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى
كتب على عبد الرحمن
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أعلنت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية انتظام العمل فى جميع لجان الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية فى جميع المحافظات، واستمرار توافد المواطنين على اللجان.
 
 
وتلقت غرفة عمليات المحافظة تقرير من محافظة مطروح يفيد وجود طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى، ولجنة مدرسة أم المؤمنين فى أم الرخم بمركز ومدينة مرسى مطروح.
 
 
وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن كافة المتابعات الأولية لعملية التصويت أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة فى الأقاليم فى الساعات الأولى ومن المنتظر أن يزيد الإقبال على مدار اليوم.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (2)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (2)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (3)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (3)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (4)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (4)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (5)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (5)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (6)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (6)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (7)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (7)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (8)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (8)

طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (1)
طوابير من المواطنين أمام اللجان فى مدينة برانى (1)
 

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