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صور.. عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور

الأحد، 21 أبريل 2019 03:21 م
صور.. عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور
كتب سيد الخلفاوى
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شارك الآلاف من عمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، فى التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث صوت آلاف العمال بقطاعات هيئة النظافة فى الاستفتاء. 
 
وأكد مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين باللهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وفرت وسائل لنقل العاملين بقطاعات الهيئة للمقار الإنتخابية، لإعطاء الفرصة لهم للمشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقمهم الدستورى فى التصويت. 
 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (6)
عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (6)

عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (7)
عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (7)

عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (8)
عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (8)

عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (9)
عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (9)

عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (10)
عمال هيئة نظافة الجيزة يشاركون فى التصويت على تعديلات الدستور (10)

 


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