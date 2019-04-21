video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور... طوابير العاملين فى البترول أمام لجان رأس شقير بغارب بالبحر الأحمر

الأحد، 21 أبريل 2019 11:41 ص
صور... طوابير العاملين فى البترول أمام لجان رأس شقير بغارب بالبحر الأحمر تعليق الصور العاملين في البترول يدلوم باصواتهم
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
شهدت لجنتي رأس شقير الواقعة بالنادى الاجتماعى، منذ بداية اليوم الثانى للاستفتاء علي التعديلات الدستورية اصطفاف طوابير من العاملين بقطاع البترول للإدلاء بأصواتهم. 
 
كذلك يتوافد علي لجنتي رأس شقير جميع العاملين في المناطق والشركات المحيطة من العاملين في المحاحر الجبلية والأنشطة البحرية التابعة لقطاع البترول. 
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 ملايين و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
IMG-20190421-WA0025
 

IMG-20190421-WA0026
 

IMG-20190421-WA0027
 

IMG-20190421-WA0028
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافط البحر الأحمر يتقدم مسيرة لدعوة أهالى الغردقة على المشاركة بالاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة