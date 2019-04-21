صور... طوابير العاملين فى البترول أمام لجان رأس شقير بغارب بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت لجنتي رأس شقير الواقعة بالنادى الاجتماعى، منذ بداية اليوم الثانى للاستفتاء علي التعديلات الدستورية اصطفاف طوابير من العاملين بقطاع البترول للإدلاء بأصواتهم.

كذلك يتوافد علي لجنتي رأس شقير جميع العاملين في المناطق والشركات المحيطة من العاملين في المحاحر الجبلية والأنشطة البحرية التابعة لقطاع البترول.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 ملايين و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.