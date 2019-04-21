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صور.. شاب وفتاة يحتفلان بخطوبتهما فى لجنة الاستفتاء بالدقهلية

الأحد، 21 أبريل 2019 11:43 ص
صور.. شاب وفتاة يحتفلان بخطوبتهما فى لجنة الاستفتاء بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أصر شاب وفتاة بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، على التصويت باستفتاء التعديلات الدستورية، قبل بدء حفل الخطوبة، وتوجهوا للجنة سويا، وقاموا بالتصويت وسط حالة من الفرح والتقطوا الصور التذكارية داخل اللجنة. 
 
يذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 ألف و 249 صوت وبها 23 لجنة عامة و 790 مركز انتخابى و992 لجنة فرعية.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
شاب-وفتاة-يحتفلان-بخطوبتهما-فى-لجنة-الاستفتاء-بالدقهلية--(1)
 
شاب-وفتاة-يحتفلان-بخطوبتهما-فى-لجنة-الاستفتاء-بالدقهلية--(2)
 
شاب-وفتاة-يحتفلان-بخطوبتهما-فى-لجنة-الاستفتاء-بالدقهلية--(3)
 
 
 

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