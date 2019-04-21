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صور.. زحام أمام لجان الاستفتاء على الدستور بمراكز المنيا والمنوفية

الأحد، 21 أبريل 2019 04:09 م
صور.. زحام أمام لجان الاستفتاء على الدستور بمراكز المنيا والمنوفية زحام أمام لجان الاستفتاء
المنيا فريق المحافظات - المنوفية – محمود شاكر - الشرقية - إيمان مهنى - مطروح – حسن مشالى
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شهدت اللجان الانتخابية بقرى مراكز المنيا زحاما شديدا من قبل المواطنين، وطوابير امتدت لخارج اللجان، حرصا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

 

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زحام بلجان المنوفية

شهد عدد كبير من لجان محافظة المنوفية توافد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور وسط حالة من الفرحة الكبيرة.

 

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وشهدت مدن شبين الكوم والباجور وأشمون توافد عدد كبير من الناخبين للادلاء بأصواتهم حاملين الأعلام وسط تواجد سيارات مزودة بمكبرات صوتية تذيع العديد من الاغانى الوطنية .

 

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كما توافد المواطنون على اللجنتين المخصصتين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بقرية العدوة مركز ههيا بالشرقية، وهي اللجنة رقم 27 بإدارة الإصلاح الزراعى واللجنة رقم 28 بالإدارة الصحية.

وعززت قوات تأمين من تواجدها في محيط اللجنتين، كما قام وفد من إدارة الأوقاف بمركز ههيا بجولة لتفقد لجان الاستفتاء بقرية العدوة وعدد من القرى التابعة لها لحث الأهالي على المشاركة في الاستفتاء منها العواسجة والشوادفي والمحمودية.

وأكد الشيخ عبد السلام مصطفى عبد السلام مدير إدارة أوقاف ههيا، أن لجان العدوة تشهد إقبالا مثل جميع القرى، فالأهالي بالقري المختلفة حريصون علي المشاركة وصناعة مستقبلها بيديها، ونحن نشارك فرحة الشعب في الإدلاء بأصواتهم التي نبتغي من ورائها الرخاء والاستقرار لنصرة مصر.

وضم الوفد كلا من الدكتور السيد سيد مصطفى مدير عام بالأوقاف والشيخ أحمد إبراهيم عامر مفتش أول والشيخ محمد عبد السلام مفتش أول والشيخ عادل بديع مفتش أول والشيخ العادي يوسف يوسف والسيد الششناوي كبير أئمة ههيا والدكتور أحمد السيد مدير عام جهاز المتابعة والشيخ عبد العظيم محمد محيي كبير مفتشين بالأوقاف". 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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